Тюменцев приглашают присоединиться к плетению масксетей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия, направленные на поддержку и помощь участникам СВО и их родным, проходят в учреждениях спорта и молодежной политики Тюмени.

Так, в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) до конца мая желающие могут присоединиться к плетению маскировочных сетей. Время работы: ежедневно с понедельника по субботу с 9 до 20 часов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Также в центре "Пламя" 23 мая состоится познавательная программа "Аз и Буки доведут до науки". Принять участие в ней могут семьи участников СВО. Начало в 15 часов.

Спортивно-адаптивная школа "НЕГЕ" принимает участие в Спартакиаде инвалидов Тюменской области в "Легкоатлетическом манеже" (ул. Луначарского, 12) и в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1). Спортсмены выступят в различных дисциплинах. 20 мая начало в 14 часов 30 минут, 21 мая – в 9 часов 30 минут, 22 мая – в 9 часов.