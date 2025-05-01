Ольга Ройтблат считает проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" своевременным и нужным

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Руководитель центра общественно-значимых проектов ТОГИРРО, народный учитель России Ольга Ройтблат поддерживает проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" и считает его своевременным и нужным.

"Цели и задачи, вложенные в этот проект, помогают формировать лидеров и людей, которые могут взять ответственность. Я бы сказала, это формирование новой, честной элиты нашей страны и нашего региона. Потому что это люди, которые прошли огонь и воду, и медные трубы, которые защищали и защищают нашу Родину, готовы отдать жизнь", - отметила Ольга Ройтблат.

По ее словам, люди которые прошли отборы, готовы служить Родине, Тюменской области. Их готовят лучшие преподаватели. Программа обучения адаптируется под каждого участника.