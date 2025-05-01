Несколько улиц в центре Тюмени перекроют на время полумарафона "Забег.РФ"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ограничения движения транспорта ведут на нескольких улицах в центре Тюмени 24 мая с 6 до 14 часов. В этом время в городе пройдет Всероссийский полумарафон "Забег.РФ", сообщили в городской администрации.

Движение временно приостановят по следующим маршрутам: улица Республики на участке от Челюскинцев до Коммунистической; улица Ленина от здания музея "Городская дума" до улицы Кирова; в квадрате улиц Семакова - Володарского - Тургенева - Республики; в квадрате улиц Коммунистической - Ямской - Казанской - Луначарского.

На период проведения спортивного мероприятия разработана схема объезда. Водителей просят заранее планировать пути объезда и передвижения.