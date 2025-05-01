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21 мая - события дня

Общество, 17:56 20 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в детском лагере "Алые паруса" начнется открытие Всероссийского слёта волонтёров, которые ищут пропавших людей. 12+

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию. 18+

В Тюмени в 10 часов стартует пресс-тур для журналистов, приуроченный ко Дню предпринимателя. 18+

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется деловая программа бизнес-миссии Москвы в Тюменскую область. На 13 часов 30 минут запланирован пресс-подход. 18+

В Тюмени в 15 часов на базе спортивной школы "Ладья" (ул. Олимпийская, 19) начнутся соревнования по шахматам в рамках Спартакиады среди образовательных организаций высшего образования города. 12+

Интересное в этот день:

1502 — мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км².

1712 — Пётр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1792 — произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятёрку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв — 15 000 человек.

1837 — началась первая в России шахматная партия по переписке.

1848 — на Невском проспекте торжественно открылся "Пассаж" — крытая галерея с 64 торговыми помещениями.

1851 — в Австралии обнаружено первое золото.

1925 — в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

1961 — в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша — СССР).

1969 — первый полёт транспортного самолёта Ан-26.

1991 — начался IV съезд народных депутатов РСФСР, который принял Закон о Президенте РСФСР.

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