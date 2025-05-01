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Участок дороги Ишим – Синицына восстанавливают после паводка

Общество, 17:34 20 мая 2025

Telegram-канал Сергея Ломовцева | Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева

Работы по восстановлению участка дороги Ишим – Синицына продолжаются в Ишимском районе после ухода воды.

Для возобновления транспортного движения и обеспечения максимальной безопасности водителей и пассажиров, специалисты ДРСУ-5 проверяют дорожное полотно, укрепляют размытые участки, сообщил в своем Telegram-канале глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

"Параллельно с восстановлением дорожного полотна ведется работа по очистке обочин от нанесенного мусора и ила", - отметил он.

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По окончании работ планируется возобновление пассажирских перевозок и движения транспорта.

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# дорожные работы , паводок , Сергей Ломовцев

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