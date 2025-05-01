Участок дороги Ишим – Синицына восстанавливают после паводка
Работы по восстановлению участка дороги Ишим – Синицына продолжаются в Ишимском районе после ухода воды.
Для возобновления транспортного движения и обеспечения максимальной безопасности водителей и пассажиров, специалисты ДРСУ-5 проверяют дорожное полотно, укрепляют размытые участки, сообщил в своем Telegram-канале глава Ишимского района Сергей Ломовцев.
"Параллельно с восстановлением дорожного полотна ведется работа по очистке обочин от нанесенного мусора и ила", - отметил он.
По окончании работ планируется возобновление пассажирских перевозок и движения транспорта.