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Молодежный форум "Утро" проведут в Тюмени в сентябре

Общество, 18:07 20 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Молодежный форум "Утро" пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Тема встречи в этом году - "Молодые профессионалы России".

Об этом написал в своих социальных сетях полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

"Привлечение кадров - актуальное и важное направление работы для всех уровней власти. Регионы УФО подготовят программы для наставников, управленцев, исследователей, разработчиков и медиатехнологов. Уверен, что будет интересно и полезно", - добавил он.

Участие в форуме смогут принять рекордные 1,5 тысячи молодых людей из разных регионов России, в том числе Донбасса и Новороссии. Регистрация начнётся 24 мая на платформе Росмолодёжь.

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# молодежь , Росмолодежь , Форум Утро

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