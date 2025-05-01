Более 75 % тюменцев с ОВЗ получили помощь в трудоустройстве за год

Тюменские работодатели получают субсидии на создание рабочих мест для инвалидов I и II группы и ветеранов СВО, получивших инвалидность благодаря нацпроекту "кадры". В прошлом году из всех обратившихся более 75 % людей с ограниченными возможностями получили помощь в трудоустройстве.

"Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь – среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них – не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что содействие в трудоустройстве – важная часть работы по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это общая задача органов власти и бизнес-сообщества. "Особенно актуальной она стала в связи с проведением специальной военной операции. Помочь людям, получившим увечья в боях за Родину, найти себя в мирной жизни – наш долг", - подчеркнул глава региона.