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Участок дороги Ишим – Синицына открыли для транспорта после паводка

Общество, 19:25 20 мая 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Движение на автомобильной дороге Ишим - Синицына в Ишимском районе открыли 20 мая. Ограничения действовали больше двух недель в связи с паводком, сообщает ГУС Тюменской области.

Из-за поднятия воды в реке, подтопленным оказался участок протяженностью два километра. Дорога нуждается в ремонте, подрядчикам предстоит провести восстановительные работы по укреплению откосов, обочин и покрытия проезжей части.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения в передвижении. Водителей призывают соблюдать действия дорожных знаков и скоростного режима.

Напомним, возобновлено движение и на двух дорогах в Абатском районе. Об этом рассказывали ранее.

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# ГУС Тюменской области , паводок

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