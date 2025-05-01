Участок дороги Ишим – Синицына открыли для транспорта после паводка

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Движение на автомобильной дороге Ишим - Синицына в Ишимском районе открыли 20 мая. Ограничения действовали больше двух недель в связи с паводком, сообщает ГУС Тюменской области.

Из-за поднятия воды в реке, подтопленным оказался участок протяженностью два километра. Дорога нуждается в ремонте, подрядчикам предстоит провести восстановительные работы по укреплению откосов, обочин и покрытия проезжей части.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения в передвижении. Водителей призывают соблюдать действия дорожных знаков и скоростного режима.

Напомним, возобновлено движение и на двух дорогах в Абатском районе. Об этом рассказывали ранее.