На Казачьем взвозе в Тобольске обустраивают экотропу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по обустройству экотропы проводятся на Казачьем взвозе в Тобольске. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в ходе прямого эфира 20 мая.

"В настоящее время выполнена выборка грунта. Будет засыпана щебенка. В ближайшее время я выеду на место с подрядной организацией", – поделился глава города.

На этой территории выполнят работы по очистке склона, уборке мусора. Петр Вагин заверил, что в будущем здесь будет комфортно и безопасно гулять по исторической части.

Экотропа начнется от Губернского музея. Горожане и гости города могут пройтись по Паниному бугру к реке Курдюмке.

Инна Пахомова