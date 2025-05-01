Тюменских школьников научили плести маскировочные сети

| Фото: организаторов проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторов проекта «Патриоты 72»

Тюменские старшеклассники присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. На мастер-классе, организованном в Штабе общественной поддержки "Единой России" в рамках проекта "Патриоты 72", ребятам рассказали о масксетях и о технике их плетения.

"Сегодня плетение маскировочных сетей для специальной военной операции является одной из важных задач добровольцев и волонтеров Штаба общественной поддержки в Тюменской области. Сети — расходный материал, необходимый для укрывания техники и блиндажей. Именно поэтому к процессу привлекается все больше и больше тюменцев", - отметили инициаторы проекта "Патриоты 72".

| Фото: организаторов проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторов проекта «Патриоты 72»

Ребятам показали рулон специальной ткани, из которого нужно нарезать ленты для плетения. Волонтер Татьяна Цветанская показала, как правильно выстричь на ленте "елочку", а потом скатать ее в небольшой рулончик для последующего удобства. Далее школьников пригласили пройти к станкам, на которых уже была натянута сетка-основа, и показали как плести маскировочные сети.

"Маскировочные сети очень нужны нашим ребятам на передовой. Каждый, кто их плетет, делает свой вклад в нашу будущую Победу. На базе Штаба ведется большая работа по сбору гуманитарной помощи, в которой принимает участие и подрастающее поколение. Кто-то делает окопные свечи, кто-то плетет маскировочные сети, кто-то собирает средства и покупает нужное оборудование", — рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области Светлана Краденова.

Мастер-класс прошел в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов.