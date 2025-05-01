  • 22 мая 202522.05.2025четверг
  • USD79,7530
    EUR91,2990
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-западный

Тюменских школьников научили плести маскировочные сети

Общество, 17:31 22 мая 2025

организаторов проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторов проекта «Патриоты 72»

Тюменские старшеклассники присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. На мастер-классе, организованном в Штабе общественной поддержки "Единой России" в рамках проекта "Патриоты 72", ребятам рассказали о масксетях и о технике их плетения.

"Сегодня плетение маскировочных сетей для специальной военной операции является одной из важных задач добровольцев и волонтеров Штаба общественной поддержки в Тюменской области. Сети — расходный материал, необходимый для укрывания техники и блиндажей. Именно поэтому к процессу привлекается все больше и больше тюменцев", - отметили инициаторы проекта "Патриоты 72".

организаторов проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторов проекта «Патриоты 72»

Ребятам показали рулон специальной ткани, из которого нужно нарезать ленты для плетения. Волонтер Татьяна Цветанская показала, как правильно выстричь на ленте "елочку", а потом скатать ее в небольшой рулончик для последующего удобства. Далее школьников пригласили пройти к станкам, на которых уже была натянута сетка-основа, и показали как плести маскировочные сети.

"Маскировочные сети очень нужны нашим ребятам на передовой. Каждый, кто их плетет, делает свой вклад в нашу будущую Победу. На базе Штаба ведется большая работа по сбору гуманитарной помощи, в которой принимает участие и подрастающее поколение. Кто-то делает окопные свечи, кто-то плетет маскировочные сети, кто-то собирает средства и покупает нужное оборудование", — рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области Светлана Краденова.

Мастер-класс прошел в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# патриотическое воспитание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 22.05.2025Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области
20:17 22.05.2025В Тюмени определят лучшую бригаду скорой помощи
19:16 22.05.2025Тюменский хирург получила грамоту за вклад в инновационное развитие региона
19:01 22.05.2025Максим Афанасьев пригласил главу Краснодонского округа на День города в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора