Летняя программа для детей "Музейный сезон" стартует в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Летняя программа для детей "Музейный сезон" стартует в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает областной департамент культуры.

Первый модуль — "Новаторы искусства" — познакомит детей с выдающимися личностями, повлиявшими на историю изобразительного искусства. Всего запланировано три тематических сезона.

Программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет. Участники посетят музеи города, Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, а также побывают на экскурсиях, выставках, интерактивных мероприятиях и мастер-классах.

Каждый сезон длится 10 дней. Стоимость первой смены "Новаторы искусства" — 18 тыс. рублей.

Получить подробную информацию можно по телефонам: +7 922 476 24 89, +7 (3452) 45-09-93 (доб. 150).