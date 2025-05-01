В деревне Янтык Тюменского района отремонтируют дороги по нацпроекту

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Дороги, ведущие к соцобъектам в Тюменском районе, отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В деревне Янтык в нормативное состояние приведут улицу Молодежную и Мусы Джалиля, их общая протяженность – порядка 1,2 км, сообщает ГУС Тюменской области.

Обе улицы ведут к дому культуры, противопожарному посту и школе, которая открылась в прошлом году после капитального ремонта. Летом она станет основной базой оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Большинство ребят приезжают в лагерь на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности: самокатах и роликах. Качественное дорожное покрытие – один из главных аспектов безопасного пути до школы.

"Ежегодно в Тюменском районе в рамках нацпроекта ремонтируем подъездные пути к образовательным учреждениям: в прошлом году таким объектом стала улица Биктимирова в Ембаево, в этом – ул. Мусы Джалиля в Янтыке и ул. Центральная в Онохино. К ремонту последней подрядчик планирует приступить в июне", - рассказал заместитель главы района Станислав Кагарлык.

В этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Каскаринского сельского поселения отремонтируют шесть автомобильных дорог.