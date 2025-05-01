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Тюменские студенты стали призерами всероссийской междисциплинарной олимпиады

Общество, 15:54 26 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Команда Тюменского медуниверситета заняла второе место среди 40 команд-участниц всероссийской междисциплинарной олимпиады "Калейдоскоп знаний" с международным участием.

Студенты соревновались по дисциплинам: нормальные анатомия и физиология, биологическая химия и гистология, цитология и эмбриология.

Олимпиада проходила онлайн в игровом формате в три этапа. Ее уникальность в том, что задания составлены с акцентом на знания особенностей строения и функционирования органов и систем в детском возрасте. Участники проверили знания, проявили смекалку и эрудицию, а также получили новый опыт и познакомились со студентами-медиками из других городов и стран, сообщает пресс-служба вуза.

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