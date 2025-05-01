13 тюменских студентов получили вторую профессию в сфере закупок бесплатно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 студентов стали участниками проекта "Контрактный управляющий. Дорогу Молодым" в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между управлением государственных закупок Тюменской области, электронной площадкой "РТС-тендер" и Тюменским индустриальным университетом. Они бесплатно освоили новую профессию, сдали итоговые тесты и получат документы, подтверждающие обучение по специальности "Специалист в сфере закупок", сообщает вуз.

Студенты познакомились с работой единой информационной системы в сфере закупок, электронных площадок как со стороны заказчиков, так и участников закупок, получили представление о контрактной системе в данной сфере.

Семь выпускников 2025 года вместе с дипломами о высшем образовании получат удостоверение о дополнительном образовании по специальности "Специалист в сфере закупок". Шести студентам младших курсов будут выданы сертификаты об успешном окончании курса "Специалист в сфере закупок".