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В Ялуторовском районе выявили семь гектаров заросших сельхозземель

Общество, 20:54 26 мая 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Семь гектаров заросших земель сельскохозяйственного назначения выявили в Ялуторовском районе. Собственником участка является агропредприятие, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Во время выездного обследования специалисты установили, что правообладатель не убирает с участка сорные растения, деревья, кустарники. При этом зарастание создает пожароопасную ситуацию вблизи лесов и населенных пунктов, граничащих с участком.

Собственнику объявили предостережение, в котором ему напомнили о том, что не допускается нарушение обязательных требований земельного законодательства РФ. Также ему предложили убрать сухостой и растительность, вовлечь землю в сельскохозяйственный оборот.

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