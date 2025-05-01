В Ялуторовском районе выявили семь гектаров заросших сельхозземель

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Семь гектаров заросших земель сельскохозяйственного назначения выявили в Ялуторовском районе. Собственником участка является агропредприятие, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Во время выездного обследования специалисты установили, что правообладатель не убирает с участка сорные растения, деревья, кустарники. При этом зарастание создает пожароопасную ситуацию вблизи лесов и населенных пунктов, граничащих с участком.

Собственнику объявили предостережение, в котором ему напомнили о том, что не допускается нарушение обязательных требований земельного законодательства РФ. Также ему предложили убрать сухостой и растительность, вовлечь землю в сельскохозяйственный оборот.