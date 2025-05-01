В реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ попали первые 190 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов вступил в силу 25 мая. В него попали первые 190 тыс. человек.

В списке - лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также алиментщики в розыске.

Общедоступный реестр запущен на сайте Федеральной службы судебных приставов. Должника включают в него с момента объявления в розыск или в течение пяти дней с момента получения судебного акта. Сведения о неплательщике будут находиться на сайте до полного погашения долга.