Лабораторию для тюменских семей запустит "Космос" в День защиты детей
Образовательную лабораторию "Семейный круг" откроют для тюменских семей в Молодежном театральном центре "Космос" в День защиты детей, 1 июня. Начало — в 11 часов.
"Приглашаем семьи, педагогов, бабушек, дедушек и всех, кто хочет быть ближе к детям, — телом, сердцем и вниманием. Тебя ждет: знакомство с командой проекта, праздничные активности и игра по станциям, неожиданный мастер-класс. Это не просто старт проекта — это праздник, где ты почувствуешь фразу: "Я не один". Здесь дети смеются, взрослые включаются, а вместе случается настоящее чудо", - рассказали организаторы.
Подробная информация о лаборатории - на сайте.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+.