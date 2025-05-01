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Лабораторию для тюменских семей запустит "Космос" в День защиты детей

Общество, 08:27 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательную лабораторию "Семейный круг" откроют для тюменских семей в Молодежном театральном центре "Космос" в День защиты детей, 1 июня. Начало — в 11 часов.

"Приглашаем семьи, педагогов, бабушек, дедушек и всех, кто хочет быть ближе к детям, — телом, сердцем и вниманием. Тебя ждет: знакомство с командой проекта, праздничные активности и игра по станциям, неожиданный мастер-класс. Это не просто старт проекта — это праздник, где ты почувствуешь фразу: "Я не один". Здесь дети смеются, взрослые включаются, а вместе случается настоящее чудо", - рассказали организаторы.

Подробная информация о лаборатории - на сайте.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

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# День защиты детей , МТЦ Космос

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