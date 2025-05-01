В Упоровском районе план по посадке картофеля выполнили более чем на 60 %

| Фото: агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Более чем на 60 % выполнили план по посадке картофеля специалисты агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Общая площадь посадок уже превысила три тыс. га.

Как сообщает компания, значительному продвижению способствует специализированная сельхозтехника. Трактор и восьмирядная картофелесажалка при благоприятных погодных условиях позволяют обработать до 50 га в сутки.

Работу механизаторов по посадке картофеля проверяют на контрольных точках специалисты агрофирмы.