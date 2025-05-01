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В Упоровском районе план по посадке картофеля выполнили более чем на 60 %

Экономика, 17:45 26 мая 2025

агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Более чем на 60 % выполнили план по посадке картофеля специалисты агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Общая площадь посадок уже превысила три тыс. га.

Как сообщает компания, значительному продвижению способствует специализированная сельхозтехника. Трактор и восьмирядная картофелесажалка при благоприятных погодных условиях позволяют обработать до 50 га в сутки.

Работу механизаторов по посадке картофеля проверяют на контрольных точках специалисты агрофирмы.

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# АПК , картофель , КРиММ , посевная кампания

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