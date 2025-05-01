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Тюменские аграрии засеяли 46 % яровых полей

Экономика, 18:18 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

365 тыс. 200 га полей засеяли аграрии Тюменской области. Это 46 % от планируемой посевной площади, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего посеяно 298 тыс. 400 га зерновых и зернобобовых культур, 167 тыс. 900 га пшеницы, 58 тыс. 100 га гороха, 32 тыс. 900 га технических культур, 4 тыс. 98 га картофеля.

Первое хозяйство в Тюменской области, которое завершило посевную кампанию, — коллектив индивидуального предпринимателя Андрея Боброва из Нижнетавдинского района. В хозяйстве 2 тыс. 350 га, из них горох — 490 га, ячмень — 380 га, пшеница — 1 тыс. 480 га. В посевной кампании было задействовано 26 человек, на полях работал один посевной комплекс и два трактора с сеялками.

У фермера также есть современный сушильный комплекс, на котором перерабатывается около 250-300 тонн зерна в сутки.

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# АПК , посевная кампания

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