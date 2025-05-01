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Более 2200 консультаций провели врачи в Исетском районе по программе "Здоровое село"

Общество, 19:26 26 мая 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Более 2 тыс. 200 консультаций врачи провели в Исетском районе в рамках программы "Здоровое село", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Квалифицированную медицинскую помощь жителям с 19 по 24 мая в шести сельских поселениях оказывали девять специалистов из различных медицинских учреждений региона.

За это время провели три консультации маломобильным гражданам на дому; выявили более 250 заболеваний. Около 290 пациентам скорректировали лечение. На стационарное лечение направлено семь человек, на дообследование – более 200 человек.

"Специалисты показали себя настоящими профессионалами. Они прилагали все усилия, чтобы помочь людям – это было видно. Многие жители Рассветовского поселения смогли пройти все необходимые обследования за один раз. Можно было пройти диспансеризацию и получить консультацию узких специалистов. Здорово, что областные врачи приехали прямо в село", – рассказала жительница с. Людмила Жилякова.

Проект "Здоровое село" направлен на улучшение здоровья сельского населения, раннее выявление хронических заболеваний и, как следствие, на увеличение продолжительности жизни граждан.

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# здравоохранение , Медицина

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