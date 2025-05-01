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Еще один житель Тюменской области возвращен из украинского плена

Общество, 19:36 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Еще один житель Тюменской области возвращен из украинского плена. Итого в скором будущем домой вернутся десять человек, сообщает информационный центр правительства региона.

Работа со списками Министерства обороны РФ велась очень кропотливо. Данные сверялись с военным комиссариатом. Накануне стало известно о возвращении девяти жителей Тюменской области.

"Из украинского плена возвращены 10 наших земляков. Мы пофамильно искали наших земляков, уточняли данные, у некоторых был неверно указан год рождения, у других – регион. Самое главное – ребята в безопасности", – сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

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