Тюменские родители узнают подробности летнего отдыха детей
Горячую линию по вопросам ороганизации детского отдыха в пришкольных лагерях с дневным пребыванием проведут специалисты департамента образования администрации Тюмени 29 мая
Звонки принимают по тел. 8 (3452) 56-13-54 и 8 (3452) 56-13-57 с 14 до 17 часов.
Отметим, что этим летом в Тюмени будет работать 55 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. всего отдохнуть и поправить здоровье в них смогут более 20,5 тыс.ребят, сообщает городской департамент.