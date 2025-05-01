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Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поможет решить вопрос ресоциализации

Общество, 17:12 27 мая 2025

Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Ресоциализация - именно этот остро стоящий вопрос поможет решить проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Так считает председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Наталья Ахлюстина.

"Проект очень важный и своевременный с той позиции, что нужно в трудовую жизнь возвращать людей после спецоперации. И, конечно, стоят еще остро вопросы психологической, социально-бытовой адаптации. Они, на мой взгляд, должны решаться комплексно. Многие некоммерческие организации тоже к этому уже подключаются", - сказала она.

Напомним, что до 5 июня идет этап онлайн-собеседований. Далее ветераны СВО примут участие в очных испытаниях. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт насыщенная образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Подробности можно почитать на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

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# Боевой кадровый резерв , Движение первых

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