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Тюменские студенты стали призерами международной медицинской конференции

Общество, 16:38 27 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Студенты третьего курса института клинической медицины Тюменского медицинского университета стали призерами международной научной конференции BioMedHub RUDN в секции "Фармакология". Они представили доклад "Нейропротекторный эффект профилактического введения препарата Семаглутид при моделировании глобальной странгуляционной ишемии головного мозга у мышей", сообщает вуз.

"Целью исследования было оценить нейропротективный эффект Семаглутида, который является действующим веществом препарата "Ozempic" при его профилактическом применении в условиях экспериментальной модели глобальной ишемии головного мозга, возникающей из-за сдавления сосудов, приводящего к недостатку кровоснабжения тканей (странгуляционной ишемии) у лабораторных мышей", - рассказал один из авторов исследования Григорий Зубик.

Результаты показали, что профилактическое введение препарата способствует защите нейронов от повреждений и гибели (нейропротекции). При этом данный эффект зависит от концентрации и времени применения.

Всего в конференция участвовала 1 тыс. человек. В рамках BioMedHub RUDN состоялось более 50 секций, на которых выступили ведущие ученые и врачи, представители компаний, а также студенты медицинского и биологического направления.

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