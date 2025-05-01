Пятеро студентов из Киргизии прошли программу академической мобильности в Тюмени

ТМУ ТМУ

Пятеро студентов из Ошского государственного университета прошли программу академической мобильности в Тюменском медицинском университете. Четыре месяца они обучались в группах с русскоязычными студентами и проживали в общежитиях вуза.

Будущие стоматологи, хирурги и акушеры-гинекологи успели не только освоить учебную программу, но и поучаствовать в жизни университета: они поддержали спортивные и культурные мероприятия вуза, а 9 мая прошли в составе колонны "Бессмертного полка". По окончании обучения в ТМУ ребята получили благодарность ректора.

"Семестр прошел очень плодотворно. Я получил ценный академический и практический опыт, углубил знания по лечебному делу. Выступал с докладом на научной конференции, для меня это было интересное и важное событие. Принял участие в нескольких мероприятиях вуза, был волонтером. Это помогло лучше узнать вуз, раскрыть себя с новой стороны и приятно провести время вне учебы", - рассказал студент 4 курса Ошского государственного университета Аббос Мамадалиев.

Студенты из Киргизии отметили дружелюбие тюменцев, отзывчивость студентов и педагогов.

По программе академической мобильности Тюменский медицинский и Ошский государственный университеты сотрудничают три года. Партнерские отношения между вузами включают также реализацию сетевых образовательных программ. Преподаватели университетов участвуют в совместных научных конференциях и крупных мероприятиях, сообщает пресс-служба ТМУ.