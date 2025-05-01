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Приложение "Моя школа" запустили на госуслугах

Общество, 18:49 27 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое приложение "Госуслуги Моя школа" позволит оперативно узнавать школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость. Использование приложения — добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы, сообщает Минцифры РФ.

Основные функции "Госуслуги Моя школа": распорядок дня. Школа добавляет расписание уроков, а ребёнок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором; домашние задания. Ребёнок видит, что задали, а родитель, сколько уже выполнено; успеваемость. Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс. Возможность отметить успехи ребёнка и мотивировать его на новые достижения.

Все сведения, внесённые в приложение, защищены и доступны только родителю и ребёнку. Для авторизации каждому из них необходима подтверждённая учётная запись Госуслуг.

Приложение "Госуслуги Моя школа" доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.

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# госуслуги , Минцифры , школа

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