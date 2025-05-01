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Пять миллионов рублей могут выиграть тюменские семьи на конкурсе "Это у нас семейное"

Общество, 14:04 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе "Это у нас семейное". В 2025 году призами станут 60 сертификатов на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России, сообщают организаторы.

"Проект показал, насколько россияне ценят возможность укреплять семейные узы и создавать собственные традиции. Это позволило многим семьям с гордостью взглянуть на свою историю, укрепить связь поколений. Уверен, нас ждет встреча с уникальными, вдохновляющими семьями", - сказал глава президентской платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут конкурсные состязания, выполнят совместные задания. Напомним, в прошлом сезоне конкурса приняли участие более 1,3 тыс. семей Тюменской области, из которых три вышли в финал.

Добавим, конкурс "Это у нас семейное" – самый массовый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В 2025 году стал частью национального проекта "Семья".

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# конкурсы , национальный проект Семья , нацпроект

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