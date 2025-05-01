В районе улиц Камышинской и Самарской в Тюмени сохранят деревянные дома

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часть деревянных домов, не являющихся объектами культурного наследия, планируется сохранить в районе улиц Камышинской и Самарской в областном центре при проектировании мастер-плана. Об этом рассказал генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь" Артем Павлюченко в эфире программы "Час Тюмени" 29 мая.

"Наряду с объектами культурного наследия мы сохраняем и не памятники. Есть деревянные дома, которые, на наш взгляд, являются ценными градостроительными объектами, формируют градостроительную структуру, либо просто обладают симпатичной атмосферной архитектурой. На территории проектирования по мастер-плану у нас стоит задача сохранить часть таких объектов в районе Камышинской и Самарской улиц", — поделился он.

По мнению Артема Павлюченко, сохранение аутентичной деревянной Тюмени будет знаковым, интересным проектом.

Инна Пахомова