  • 30 мая 202530.05.2025пятница
  • USD78,4970
    EUR88,9481
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер западный

Жителя Тюменской области, объявленного в федеральный розыск, задержали в Шадринске

Происшествия, 10:13 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летнего жителя Тюменской области, объявленного в федеральный розыск, задержали на станции Шадринск сотрудники линейного отделения полиции. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ, ему назначили шесть месяцев принудительных работ, однако он уклонился от исполнения решения суда, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Разыскиваемого гражданина наряд патрульно-постовой службы задержал в электропоезде Курган – Шадринск. Мужчина распивал крепкие алкогольные напитки, мешал отдыху других пассажиров и не реагировал на замечания проводников.

Нарушителя направили на освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение – 1,5 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Во время составления административного протокола по статье 20.20 КоАП РФ мужчина попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение и назвал чужую фамилию, но когда полицейские проверили ее по специальным базам, выяснилось, что он говорит неправду.

Гражданину объяснили, что ложь усугубит его положение и станет основанием для помещения в специальное помещение для задержанных лиц, после чего тот назвал свои настоящие данные.
Выяснилось, что с 6 мая он объявлен в федеральный розыск управлением ФСИН России по Тюменской области. Установлено, что мужчина обвиняется в неуплате алиментов на содержание 14-летнего сына, а сумма его долговых обязательств составляет около 600 тыс. рублей.

Как пояснил сам задержанный, он знал, что находится в розыске, но просто не захотел исполнять наказание, а вместо этого уехал в Курганскую область на вахту, а затем решил навестить своих знакомых, проживающих в Шадринске.

Полицейские выяснили, что ранее гражданин уже имел проблемы с законом – в 2014 году его осудили за кражу, а еще через пять лет – за угон автомобиля.

Информацию о задержании гражданина транспортные полицейские передали инициатору розыска. В настоящее время он помещен в СПЗЛ и ожидает изменение меры наказания на более строгую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# задержание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 30.05.2025Жителя Тюменской области, объявленного в федеральный розыск, задержали в Шадринске
19:33 29.05.2025Мошенники похитили у ялуторовчанки 55 тысяч рублей
15:54 29.05.2025В Тюмени предстанет перед судом 18-летняя наркосбытчица
12:04 29.05.2025В Тюменском районе из-за короткого замыкания сгорели хозяйственные постройки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора