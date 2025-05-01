Жителя Тюменской области, объявленного в федеральный розыск, задержали в Шадринске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летнего жителя Тюменской области, объявленного в федеральный розыск, задержали на станции Шадринск сотрудники линейного отделения полиции. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ, ему назначили шесть месяцев принудительных работ, однако он уклонился от исполнения решения суда, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Разыскиваемого гражданина наряд патрульно-постовой службы задержал в электропоезде Курган – Шадринск. Мужчина распивал крепкие алкогольные напитки, мешал отдыху других пассажиров и не реагировал на замечания проводников.

Нарушителя направили на освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение – 1,5 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Во время составления административного протокола по статье 20.20 КоАП РФ мужчина попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение и назвал чужую фамилию, но когда полицейские проверили ее по специальным базам, выяснилось, что он говорит неправду.

Гражданину объяснили, что ложь усугубит его положение и станет основанием для помещения в специальное помещение для задержанных лиц, после чего тот назвал свои настоящие данные.

Выяснилось, что с 6 мая он объявлен в федеральный розыск управлением ФСИН России по Тюменской области. Установлено, что мужчина обвиняется в неуплате алиментов на содержание 14-летнего сына, а сумма его долговых обязательств составляет около 600 тыс. рублей.

Как пояснил сам задержанный, он знал, что находится в розыске, но просто не захотел исполнять наказание, а вместо этого уехал в Курганскую область на вахту, а затем решил навестить своих знакомых, проживающих в Шадринске.

Полицейские выяснили, что ранее гражданин уже имел проблемы с законом – в 2014 году его осудили за кражу, а еще через пять лет – за угон автомобиля.

Информацию о задержании гражданина транспортные полицейские передали инициатору розыска. В настоящее время он помещен в СПЗЛ и ожидает изменение меры наказания на более строгую.