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30-градусная жара ожидается в Тюменской области в первый день лета

Общество, 11:42 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солнечная и жаркая погода ожидается в Тюменской области в предстоящие выходные, 31 мая и 1 июня. В субботу, по прогнозам синоптиков центра Фобос, есть вероятность грозы, в отдельных районах возможен небольшой дождь. В воскресенье небо будет безоблачным.

В Тюмени 31 мая в течение суток ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут плюс 15, днем –плюс 29 градусов. Ветер западный, 4 м/с.

В воскресенье, 1 июня, днем будет солнечно и до плюс 30 градусов. Ночью температура составит плюс 16 градусов. Ветер западный, 3 м/с.

В начале следующей недели жара немного спадет. В понедельник, 2 июня, воздух еще будет прогреваться до плюс 30, но уже во вторник пройдет дождь, а дневная температура опустится до 22 градусов.

Любовь Голышева

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