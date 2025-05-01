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Участник спецоперации поздравил ишимских выпускников с последним звонком

Общество, 16:51 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участник спецоперации Николай Гусев поздравил ишимских выпускников с последним звонком.

Он дал напутствие молодому поколению: "Я уверен, что из вас вырастет достойная смена, которая принесет свои значимые плоды в жизнь и школы, и города".

Сам герой тоже трудится на благо Родины, но уже в гражданской жизни. Он проходит отборочный этап в проект "Боевой кадровый резерв". Благодаря программе участники и ветераны СВО смогут реализовать себя в политической и управленческой сферах нашего региона. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Видео: Telegram-канал главы Ишима Федор Шишкин

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# Боевой кадровый резерв , последний звонок

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