Участник спецоперации поздравил ишимских выпускников с последним звонком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участник спецоперации Николай Гусев поздравил ишимских выпускников с последним звонком.

Он дал напутствие молодому поколению: "Я уверен, что из вас вырастет достойная смена, которая принесет свои значимые плоды в жизнь и школы, и города".

Сам герой тоже трудится на благо Родины, но уже в гражданской жизни. Он проходит отборочный этап в проект "Боевой кадровый резерв". Благодаря программе участники и ветераны СВО смогут реализовать себя в политической и управленческой сферах нашего региона. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Видео: Telegram-канал главы Ишима Федор Шишкин