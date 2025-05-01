Тюменских школьников познакомят с работой сотрудников Росгвардии

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Всероссийская ведомственная акция "Каникулы с Росгвардией" стартовала в Тюменской области.

В ходе мероприятия сотрудники ведомства познакомят школьников с особенностями службы, задачами подразделений по охране правопорядка и обеспечению безопасности, которые они выполняют как в Тюменской области, так и в ходе СВО.

Запланированы экскурсионные мероприятия и дни открытых дверей в подразделениях Управления Росгвардии по Тюменской области и кинологического центра Уральского округа войск национальной гвардии, сообщает инфоцентр регионального правительства.