Тюменских школьников познакомят с работой сотрудников Росгвардии
Всероссийская ведомственная акция "Каникулы с Росгвардией" стартовала в Тюменской области.
В ходе мероприятия сотрудники ведомства познакомят школьников с особенностями службы, задачами подразделений по охране правопорядка и обеспечению безопасности, которые они выполняют как в Тюменской области, так и в ходе СВО.
Запланированы экскурсионные мероприятия и дни открытых дверей в подразделениях Управления Росгвардии по Тюменской области и кинологического центра Уральского округа войск национальной гвардии, сообщает инфоцентр регионального правительства.