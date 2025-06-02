Певец Мот выступит на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Российский рэп-исполнитель Мот впервые выступит с Тюменским филармоническим оркестром на закрытии музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 12 июля. Возрастное ограничение: 12+.

"Мы проводили закрытое исследование, чтобы не раскрыть интригу того, кто завершит фестиваль. Эти исследования показали, что Мот сейчас находится в высоких рейтингах, на лидирующих позициях. Для этого концерта мы делаем эксклюзивные аранжировки. В таком звучании выступление артиста можно будет услышать только с Тюменским филармоническим оркестром", - рассказал на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле" Юрий Медяник.

Помимо этого, при подготовке к концерту дополнительно заложили еще две аранжировки для произведений, которые создаются сейчас. Если те песни, которые выйдут до фестиваля, станут успешными и найдут признание у публики Мота, оперативно сделают аранжировки для симфонического оркестра и добавят их в программу.

Еще одним хедлайнером станет российский оперный певец Ильдар Абдразаков. Он выступит на большом гала-концерте "Опера Гала".

"Он уже был гостем фестиваля несколько лет назад. Мы посчитали, что нашей тюменской публике и слушателям будет интересно услышать его вновь, но уже со своими коллегами. В этом концерте также примут участие солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева, Кирилл Белов и молодая певица Анастасия Сагайдак", - добавил Юрий Медяник.

В Тобольске прозвучат лучшие арии из русских опер и произведений композиторов западно-европейской школы. Зрители услышат произведения XX века российских классиков, в том числе Александры Пахмутовой.

Что касается продажи билетов, около 50% из них уже купили или забронировали на первый концерт и около 30% - на закрытие фестиваля.

"Работы всей нашей большой команды фестиваля заслужила большой кредит доверия, и билеты на открытие и закрытие люди покупают, не зная заранее о хедлайнерах. Публика доверяет нашему выбору", - отметил Юрий Медяник.

XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 5 по 12 июля. Слушателей ждут выступление Камераты Сибири "Тобольский монускрипт", концерт духовной музыки "Музыка веры", концертная программа в День любви, семьи и верности "Гори, солнце, ярче!". Возрастное ограничение: 6+. Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно по ссылке.

Юлия Божок