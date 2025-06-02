Скорая медпомощь понадобилась 1112 жителям Тюменской агломерации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 112 жителям областной столицы и Тюменского района понадобилась скорая медицинская помощь в выходные дни, 31 мая и 1 июня. В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 494 пациента.

С 80 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 82 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медбригады.