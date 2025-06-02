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Сюжет о сельской семье из Исетского района сняла команда аграрного вуза

Общество, 16:16 02 июня 2025

Центр креативных проектов сельских территорий | Фото: Центр креативных проектов сельских территорий

Сюжет о сельской семье из Исетского района сняла команда ГАУ Северного Зауралья. Чета Щечкиных живет в с. Кукушки. Вместе с детьми они занимаются домашним хозяйством, общим бытом и другими делами, сообщает пресс-служба вуза.

"В селе Кукушки мы снимали 14 часов: много беседовали, смеялись, шутили, принимали угощения от участников проекта, узнавали новое, катались на тракторе, играли с животными, бегали по полям, а кто-то даже прокатился впервые на мотоцикле. Хочу выразить огромную благодарность семье за гостеприимность", - поделился автор проекта "Семьи наших деревень", специалист управления по воспитательной работе и молодёжной политике ГАУ Северного Зауралья Федор Маслов.

Напомним, главная цель проекта "Семьи наших деревень" – популяризовать традиционные семейные ценности и сельские территории. Сделать это авторская команда намерена, создав мотивирующие фильмы, посвященные людям, которые живут в селах. Инициатива реализуется на средства гранта от Росмолодежи.

Видео можно будет увидеть на тюменских площадках.

Больше новостей проекта по ссылке.

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# АПК , ГАУ Северного Зауралья , Росмолодежь , студенты

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