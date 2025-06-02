Тюменцам рассказали, как помочь утопающему

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с наступлением жары на водоемах растет число погибших. Врачи отмечают, что утопление является третьей по значимости причиной смерти от непреднамеренных травм в мире – на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами.

По разным оценкам, утопления уносят жизни примерно 236 тыс. человек в год.

О мерах по спасению людей рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный.

В алгоритме первой помощи утопающему первым делом стоит убедиться в собственной безопасности, считает он. "Самое главное в ситуации, когда человек тонет, оценить свои собственные силы и свою собственную безопасность – способны ли вы спасти этого человека, вытащить из воды, оказать первую помощь. Если вы не умеете плавать или не уверены в своих силах, лучше не рисковать и звать на помощь других людей, которые способны это сделать. Пострадавший может начать цепляться за вас, вы будете проделывать двойную работу", - сказал эксперт.

Самое главное при оказании помощи пострадавшему – это обеспечить ему дыхание. Поэтому при извлечении пострадавшего из воды необходимо, чтобы его лицо, его дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он имел возможность дышать. Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды. Если пострадавший уже не дышит, то самой главной задачей является как можно скорее вытащить его из воды и приступить к сердечно-легочной реанимации.

При утоплении может быть несколько состояний, которые требуют оказания первой помощи. Самое тяжелое из них – исчезновение признаков жизни: человек перестает дышать, перестает биться сердце. В этом случае на спасение человека есть около 5 минут, для того чтобы заместить функции сердца и легких своими действиями. Для этого нужно приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации.

Сердечно-легочная реанимация начинается с надавливания на грудную клетку в количестве 30 надавливаний с частотой от 100 до 120 надавливаний в минуту на глубину 5-6 см у взрослого человека. У детей продавливания рассчитываются на глубину 1/3 грудной клетки с частотой 100-120 надавливаний в минуту. После 30 надавливаний необходимо сделать два вдоха искусственного дыхания. Для этого обхватывается нос и рот, если это пострадавший ребенок, и только рот, если это взрослый, при этом нос зажимается пальцами. Производится разгибание головы и делается два коротких вдоха примерно по 1 секунде в дыхательные пути пострадавшего. Дальше снова необходимо приступить к надавливанию на грудную клетку и продолжать чередовать 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхания.

Рекомендация положить пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, по словам Леонида Дежурного, является устаревшей: "Это рекомендовалось, чтобы слить воду из дыхательных путей. Но у этой процедуры есть два фактора, которые привели к тому, что ее больше не рекомендуют. Во-первых, взрослого человека положить на колено может быть или затруднительно, или физически практически невозможно. Во-вторых, если же это получится сделать, то голова пострадавшего будет упираться в пол и это, в том числе, опасно. Надо сразу располагать человека на твердой поверхности и начинать проводить сердечно-легочную реанимацию".

Если утопление произошло в результате травмы ныряльщика, когда человек прыгал в воду с высоты и ударился головой о дно или о какой-то предмет, находящийся в воде, у него может быть очень опасное осложнение – перелом шейного отдела позвоночника. В этом случае нужно не позволять смещаться позвонкам, т.е. удерживать голову пострадавшего руками. Если у него сохранены признаки жизни, то до прибытия скорой помощи удерживать голову руками или применить импровизированный шейный "воротник". Но проще всего удерживать пострадавшего руками, не позволять ему двигаться.

Еще одно состояние, которое может быть при утоплении – переохлаждение, т.к. теплоотдача в воде очень большая. В этом случае сделать можно не так много до прибытия скорой медицинской помощи. Тем не менее, если у человека появились признаки жизни и проведение сердечно-легочной реанимации не требуется, его нужно укутать для сохранения тепла. Можно использовать спасательное покрывало: тонкая пленка с нанесенным на нее слоем серебристого вещества, чтобы отражать выделяющееся тепло обратно к пострадавшему человеку, что создает "эффект термоса".

Из-за холода и нагрузки в воде может развиваться судорога. Есть миф о том, что нужно обязательно уколоть мышцу. Но это малодоказательная информация, при этом в воде уколоть мышцу вам нечем. Судорогу можно минимизировать и убрать путем растягивания мышцы. Если свело икроножную мышцу, необходимо поднимать носок ноги, разгибать голеностопный сустав. В этом случае она перестанет судорожно сокращаться, боли пройдут, и можно будет передвигаться в воде.