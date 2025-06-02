Тюменские спасатели предотвратили 120 случаев, которые могли привести к трагедии на воде

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч бесед провели квалифицированные спасатели с отдыхающими у воды в Тюмени с начала сезона. Они предотвратили около 120 случаев, которые могли привести к трагедии.

Об этом сообзщил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Виталий Флянц.

Накануне сезона специалисты проверили необходимость и наличие знаков безопасности на городских водоемах, где купание запрещено. Всего по городу установлено около 60 таких предупреждений.

"Несмотря на запрет, в Тюмени есть десяток несанкционированных пляжей. Решено организовать на них дежурство квалифицированных спасателей. Их основная задача – профилактические беседы и информирование отдыхающих о правилах поведения на воде. В прошлом году они помогли спасти восемь людей (двое из них — дети), терпящих бедствие на воде", — поделился Виталий Флянц.

Один из спасателей, дежуривших сегодня на "диком" пляже у озера Круглое, Даниил Крохалев назвал своей основной задачей предупреждение людей о запрете купания и о необходимости соблюдать осторожность. Он также выясняет у детей, с родителями ли они находятся у воды, которая является потенциально опасным местом, следит за безопасностью людей, помогает тем, кто заплыл слишком далеко или вообще не умеет плавать.

"В моей практике был случай, когда у девушки не хватило дыхания, чтобы вернуться с середины водоема на берег. Мне пришлось подплыть, помочь и сопроводить её обратно", — рассказал Даниил.

Дежурят спасатели и на набережной — на обоих берегах Туры. Купание здесь запрещено. Спасатели оснащены всем необходимым оборудованием. Каждое утро проводятся инструктаж и проверка инвентаря.

Как отметил Виталий Флянц, спасательные круги с тросом, что стоят на набережной, перематываются перед каждой сменой, чтобы веревка не запуталась при броске. У каждого спасателя при себе также есть веревка Александрова с поплавком, за которую сможет ухватиться человек при падении в воду. Кроме этого, налажено взаимодействие с Тюменской региональной службой экстренного реагирования, которая поможет попавшему в беду с катера.

Координирует работу спасателей на пляже дежурный диспетчер. Директор подрядной организации Максим Горбатюк рассказал, что с помощью около сотни камер видеонаблюдения специалист следит за происходящим на набережной и предупреждает спасателей о необходимости обратить внимание на ребенка или взрослого, которые ведут себя небезопасно.

Ежедневно на набережной дежурят до 12 спасателей, на остальных городских водоемах — еще до 24 человек.