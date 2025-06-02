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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Тюменской области 3 июня

Общество, 16:27 02 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди прогнозируются в Тюменской области днем 3 июня.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, местами возможны грозы, град.

Температура ночью составит от 13 до 18 градусов, днем от 27 до 32. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

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