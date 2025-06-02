За Кубок главы Тюмени по плаванию поборются 600 юных спортсменов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Порядка 600 юных пловцов из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Сургута и Тобольска примут участие в первом Кубке главы города по плаванию, приуроченном ко Дню защиты детей. Соревнования стартуют 3 июня в спорткомплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2/5), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Программа рассчитана на спортсменов старше восьми лет. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 50 метров различными стилями плавания.

По результатам соревнований победителей и призеров наградят медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.