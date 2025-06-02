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На Исторической площади в Тюмени завершают установку скамеек-качелей

Общество, 21:26 02 июня 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

На Исторической площади в Тюмени завершается установка скамеек-качелей с теневыми навесами. Также здесь обновлено освещение у Вечного огня, барельефа и памятного камня, установлены стильные ограждения с символами города, появились новые зелёные насаждения, которые добавят площади свежести и красок.

"То самое место, откуда берёт начало история нашего города, преображается. Это пространство, которое горожане называют местом силы, всегда притягивало своей энергетикой: отсюда открывается панорамный вид, здесь завораживают закаты, а купола церквей создают особую атмосферу умиротворения", - написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он подчеркнул, что теперь это пространство станет уютным местом для спокойного отдыха, прогулок и встреч. "Обязательно приходите сюда, чтобы почувствовать связь с историей, насладиться видами и оценить изменения", - добавил глава города.

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# благоустройство

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