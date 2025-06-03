Две многодетные семьи Армизонского района получили выплаты на землю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные выплаты на приобретение земельных участков получили две многодетные семьи в Армизонском районе сначала 2025 года. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Льгота им предоставлена по закону Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим троих и более детей".

Еще пять многодетных семей района числятся в списке получателей соцвыплаты взамен предоставления земельного участка в 2026 году. Заявления от желающих воспользоваться такой возможностью принимают до 20 июля 2025 года.

Подробнее о порядке предоставления многодетным семьям бесплатного земельного участка на территории Армизонского района и о получении социальной выплаты взамен участка можно узнать по ссылке.