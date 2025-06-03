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Две многодетные семьи Армизонского района получили выплаты на землю

Общество, 12:36 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные выплаты на приобретение земельных участков получили две многодетные семьи в Армизонском районе сначала 2025 года. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Льгота им предоставлена по закону Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим троих и более детей".

Еще пять многодетных семей района числятся в списке получателей соцвыплаты взамен предоставления земельного участка в 2026 году. Заявления от желающих воспользоваться такой возможностью принимают до 20 июля 2025 года.

Подробнее о порядке предоставления многодетным семьям бесплатного земельного участка на территории Армизонского района и о получении социальной выплаты взамен участка можно узнать по ссылке.

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# Армизонский район , многодетные семьи , социальная поддержка

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