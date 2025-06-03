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330 пациентов с переломами шейки бедра прооперировали в тюменской больнице за четыре года 

Общество, 11:19 03 июня 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

330 пациентов с переломами шейки бедра прооперировали в областной больнице № 3 (Тобольск) с 2021 года. В 2024 году вмешательство провели 61 жителю региона, из них 26 — в первые сутки после обращения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Переломы проксимального отдела бедренной кости — одна из самых частых причин госпитализации пожилых людей. Это тяжелая травма, которая почти всегда означает потерю самостоятельности, а в ряде случаев — и угрозу жизни. За прошлый год средний возраст пациентов с таким переломом составил 72 года.

С 2023 года в больнице дежурят травматологи-протезисты, а все врачи обучены работе с современными металлоконструкциями. Операции проводятся в течение первых 24-48 часов. Приоритет — прооперировать пациента в первые сутки.

"Каждый год мы увеличиваем число прооперированных пациентов, снижаем сроки подготовки к операции, а также предусматриваем достаточное количество дней на восстановление в стационаре", — подчеркнул заведующий травматологическим отделением № 1 Марат Губайдулин.

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# больница , пожилые люди , травмы

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