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На 6,3 млн рублей сдали монет жители Тюменской области, Югры и Ямала

Общество, 16:49 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

1,3 млн монет на общую сумму 6,3 млн рублей сдали жители Тюменской области, Югры и Ямала за "Монетную неделю" в апреле. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Во время акции каждый желающий мог бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на банковский счет. Некоторые банки предлагали своим клиентам памятные монеты.

"Банк России совместно с кредитными организациями регулярно проводит акции по приему монет. Они позволяют вернуть в денежный оборот осевшую в копилках мелочь и сократить затраты на ее чеканку. Уже второй раз в "Монетной неделе", помимо банков, участвовали и сетевые магазины. В весенней акции в Тюменском регионе - 78 подразделений банков и более 1,5 тысячи торговых точек", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Больше всего участники акции сдали 10-рублевых монет – почти 40 % от общего количества, на втором месте – монеты номиналом 1 рубль, их доля составила 18 %. Жители юга региона и автономных округов принесли в кассы банков и копейки номиналом до 50 копеек – 11 %.

Отметим, всего по стране в акции участвовали более 4 тыс. подразделений банков и 35 тыс. торговых точек. Россияне вернули в оборот 51 млн монет на сумму 242 млн рублей. Общий вес собранной мелочи достиг 242 т.

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# Банк России , монеты

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