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Юные тюменцы посоревнуются в теоретическом этапе спартакиады учащихся

Общество, 08:02 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финальные соревнования по теоретическому конкурсу в рамках XXVIII спартакиады учащихся Тюменской области пройдет на базе спортивной школы "Ладья" 5 июня.

Юные спортсмены проверят свои знания в сфере физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Победителя определят исходя из суммы очков, полученных каждой командой за всё время соревнований. Ранее ребята выступили в испытаниях: от спортивного ориентирования и футбола до шахмат и бокса.

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# спартакиада школьников

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