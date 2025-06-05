Юные тюменцы посоревнуются в теоретическом этапе спартакиады учащихся
Финальные соревнования по теоретическому конкурсу в рамках XXVIII спартакиады учащихся Тюменской области пройдет на базе спортивной школы "Ладья" 5 июня.
Юные спортсмены проверят свои знания в сфере физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Победителя определят исходя из суммы очков, полученных каждой командой за всё время соревнований. Ранее ребята выступили в испытаниях: от спортивного ориентирования и футбола до шахмат и бокса.