В Тюмени откроется универсальная ярмарка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированная сезонная ярмарка будет работать на ул. Севастопольская, 12 в Тюмени с 21 июня до 1 октября 2025 года, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Жители областной столицы смогут купить продукцию от рассады до урожая. Организатор — АО "Тюменская ярмарка". Соответствующее распоряжение принято в администрации города.