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В Тюмени откроется универсальная ярмарка

Общество, 08:17 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированная сезонная ярмарка будет работать на ул. Севастопольская, 12 в Тюмени с 21 июня до 1 октября 2025 года, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Жители областной столицы смогут купить продукцию от рассады до урожая. Организатор — АО "Тюменская ярмарка". Соответствующее распоряжение принято в администрации города.

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