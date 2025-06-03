Три новых ФАПа откроют в Вагайском районе в 2025 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые ФАПы откроют в Супринском, Ушаковском и Второвагайском сельских поселениях Вагайского района в третьем квартале 2025 года. Их строительство ведется в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, на данный момент выполнена установка блочных модулей ФАПов, проведено электро- и водоснабжение. На всех трех площадках планируются работы по благоустройству: тротуары, отмостка, подъездные пути и озеленение.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут оснащены необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения.