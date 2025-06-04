  • 4 июня 20254.06.2025среда
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-западный

Контрольные закупки будет проводить Банк России по жалобам на финансовые организации

Общество, 11:20 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контрольные закупки будет проводить Банк России по жалобам на финансовые организации. Сообщить о нарушении прав клиенты банков смогут при помощи нового сервиса, сообщает регулятор.

"Потребители могут рассказать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на нашем сайте", - уточняется в сообщении.

Навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, предложение вместо вклада другого продукта, проблемы при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов – все это нарушения.

Если информация из сообщений подтвердится, Банк России может применить к финансовой организации надзорные меры. Результаты проверок регулятор планируют размещать на собственном сайте.

Отметим, для использования сервиса необходима авторизация на портале Госуслуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Банк России , банки , жалобы , микрофинансирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 04.06.2025Кабинет судебных примирителей открыли в Доме правосудия Тюмени
12:26 04.06.2025Бизнес и медиасообщества Тюменской области обсудят новеллы законодательства о защите персональных данных и рекламе
12:15 04.06.2025Изображение дефекта металлического шва в 400-кратном увеличении принесло тюменцу победу
12:04 04.06.2025Волонтеры "Том Сойер феста" в Тобольске восстановят дом на улице Ленина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора