Контрольные закупки будет проводить Банк России по жалобам на финансовые организации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контрольные закупки будет проводить Банк России по жалобам на финансовые организации. Сообщить о нарушении прав клиенты банков смогут при помощи нового сервиса, сообщает регулятор.

"Потребители могут рассказать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на нашем сайте", - уточняется в сообщении.

Навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, предложение вместо вклада другого продукта, проблемы при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов – все это нарушения.

Если информация из сообщений подтвердится, Банк России может применить к финансовой организации надзорные меры. Результаты проверок регулятор планируют размещать на собственном сайте.

Отметим, для использования сервиса необходима авторизация на портале Госуслуг.