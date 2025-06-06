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Чемпион России Александр Рязанцев приедет на фестиваль футбола в Тобольск

Спорт, 08:12 06 июня 2025

пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола"

Трехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России Александр Рязанцев посетит фестиваль футбола "Все сюда!", который пройдет на стадионе "Тобол" в Тобольске 28 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо этого, жителей и гостей города ожидают спортивные и творческие мероприятия. Родители детей 2016-2019 г. р. смогут зарегистрировать ребенка для селекционного отбора. Лучшие получат шанс попасть в партнерскую школу Академии ПФК ЦСКА в Тобольске и начать тренировки под руководством менеджера по методологии футбольного клуба уже 1 июля. За юными футболистами будут лично наблюдать тренеры и специалисты по поиску талантов академии.

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# Тобольск , футбол

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