Чемпион России Александр Рязанцев приедет на фестиваль футбола в Тобольск
Трехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России Александр Рязанцев посетит фестиваль футбола "Все сюда!", который пройдет на стадионе "Тобол" в Тобольске 28 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Помимо этого, жителей и гостей города ожидают спортивные и творческие мероприятия. Родители детей 2016-2019 г. р. смогут зарегистрировать ребенка для селекционного отбора. Лучшие получат шанс попасть в партнерскую школу Академии ПФК ЦСКА в Тобольске и начать тренировки под руководством менеджера по методологии футбольного клуба уже 1 июля. За юными футболистами будут лично наблюдать тренеры и специалисты по поиску талантов академии.
Зарегистрироваться можно по ссылке.