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Тюменцы могут заключить брак на свадебном фестивале 8 июля

Общество, 19:25 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцы могут заключить брак на свадебном фестивале 8 июля, в День семьи, любви и верности. Для этого надо подать заявку на участие во II Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", сообщает Национальный центр "Россия.

"Пары из всех регионов страны получили дополнительную возможность стать частью фестиваля, торжественное открытие которого состоится 8 июля. В этот день десятки влюбленных пар одновременно скрепят свои чувства узами брака. Подать заявление можно на любой день проведения фестиваля, но за месяц до запланированной даты. Тем, кто хочет пожениться именно 8 июля — в День семьи, любви и верности — нужно подать заявление до 7 июня включительно", - уточняют организаторы.

Для других дат фестиваля установлены следующие сроки подачи заявлений: на 9 июля — крайний срок 8 июня включительно; на 10 июля —до 9 июня.

Отметим, фестиваль пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре "Россия" и объединит в своей программе тематические концерты с участием популярных артистов российской эстрады, экскурсии по историческим местам, выставки, демонстрирующие красоту национальных свадебных традиций, а также встречи с интересными людьми. Кульминацией станет грандиозный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов страны.

Участие в торжественной регистрации требует соблюдения важного условия — каждая пара должна включить в свой свадебный наряд элементы национального костюма, подчеркивающие многообразие культурных традиций нашей страны.

Подать заявку с фотографиями можно через официальный сайт Национального центра "Россия", портал Госуслуги или направив документы по электронной почте в управление ЗАГС Москвы zags@mos.ru. Отбор участников проведут на конкурсной основе эксперты совместной комиссии управления ЗАГС Москвы и Национального центра "Россия".

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# молодожены , свадьбы

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