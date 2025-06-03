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Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени контрактникам

Общество, 19:47 03 июня 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени горожанам, которые заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

В каждом индивидуальном наборе от городского Совета ветеранов - спальный мешок, складной коврик, пауэрбанк, пончо от тепловизора, дождевик, фонарик, паракорд, мультитул, носилки, аптечка, которая сформирована исключительно по запросам военнослужащих.

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"Все это приобретено на средства, поступающие на счет "Победа". Первые бойцы уже оценили такую помощь из дома. Они внимательно изучили содержимое рюкзака. Ребята передают тюменцам слова благодарности за поддержку и помощь", - рассказал глава Тюмени.

Он отметил, что инициативу реализовали при поддержке администрации города. Каждому бойцу вручают также шевроны с гербом Тюмени.

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# бойцы , Максим Афанасьев , поддержка , СВО , счет Победа

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19:47 03.06.2025Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени контрактникам

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