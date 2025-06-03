Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени контрактникам

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени горожанам, которые заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

В каждом индивидуальном наборе от городского Совета ветеранов - спальный мешок, складной коврик, пауэрбанк, пончо от тепловизора, дождевик, фонарик, паракорд, мультитул, носилки, аптечка, которая сформирована исключительно по запросам военнослужащих.

"Все это приобретено на средства, поступающие на счет "Победа". Первые бойцы уже оценили такую помощь из дома. Они внимательно изучили содержимое рюкзака. Ребята передают тюменцам слова благодарности за поддержку и помощь", - рассказал глава Тюмени.

Он отметил, что инициативу реализовали при поддержке администрации города. Каждому бойцу вручают также шевроны с гербом Тюмени.